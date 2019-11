Politik

13:03 Uhr | 04.11.2019

"Hamburg - Stadt mit Courage"

Neues Landesprogramm gegen Rechtsextremismus

Der Hamburger Senat will der Bürgerschaft am Mittwoch sein neues Landesprogramm zur Bekämpfung gegen Rechtextremismus vorlegen. Unter dem Motto “Hamburg – Stadt mit Courage“ will der Senat so ein klares Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung setzen. Neben der Bekämpfung von organisiertem Rechtsextremismus stehen dabei auch Präventionsmaßnahmen im Fokus. Am Mittwoch wird in der Bürgerschaft außerdem über die Benennung eines Antisemitismus-Beauftragten diskutiert.