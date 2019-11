Blaulicht

04.11.2019

Ermittlungen nach tödlichem Unfall laufen

Verbotene Gegenstände in PKW sichergestellt

Nach dem schweren Unfall in Steilshoop gestern bei dem ein Mercedesfahrer in eine Hauswand krachte und dabei ums Leben kam, steht nun fest, dass der Fahrer bereits polizeibekannt war und es in der Vergangenheit diverse Strafverfahren gegen ihn gab. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen, um zu klären ob er unter Drogen stand. Das Ergebnis steht noch aus. Bei der Untersuchung des Unfallautos stießen die Beamten auf einige verdächtige Beweise, wie Betäubungsmittel und Messer. Der Fahrer des Mercedes hatte gestern Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, fuhr über einen Gehweg , durch einen Vorgarten und prallte anschließend gegen die Hauswand eines Geschäftsgebäudes. Der Fahrer verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus, zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt.