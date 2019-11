Blaulicht

08:29 Uhr | 04.11.2019

Polizei sucht nach Zeugen

Auseinandersetzung in Dulsberg

Nachdem es in der Nacht zu Montag in Dulsberg eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gegeben hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Denn als die Einsatzkräfte im Gravensteiner Weg eintrafen, waren die beiden Tatverdächtigen bereits auf der Flucht. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos. Bei der Auseinadersetzung waren 13 Personen beteiligt, ein 20-Jähriger erlitt Schnittverletzungen am Ohr. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter: 040 4286 56789.