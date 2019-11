Blaulicht

14:36 Uhr | 03.11.2019

Mercedes kracht gegen Hauswand

Eine Person verstirbt bei schwerem Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Steilshoop ist am Sonntag eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigt, hat ein Mercedes-Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und krachte anschließend in eine Hauswand. Zwei Personen erlitten lebensgefährlich Verletzungen, einer von ihnen verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein dritter Insasse wurde verhältnismäßig leicht verletzt. Nach unbestätigten Angaben könnten sich in dem Fahrzeug Drogen befunden haben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.