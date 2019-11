Stadtgespraech

12:36 Uhr | 03.11.2019

Hamburger sind empört

Außergewöhnlich hohe Spritpreise

Dass Tanken ein teurer Spaß sein kann, das weiß jeder Autofahrer.

Die Esso-Tankstelle in Stellingen in der Koppelstraße hat die Spritpreise in den letzten Tagen aber besonders angehoben: 1,92€ für einen Liter Super! Das sind rund 60 Cent mehr, als an anderen Esso-Tankstellen. Denn am selben Abend lag der Durchschnittspreis für einen Liter Super dort bei etwa 1,32€. Gründe für den extremen Preisunterschied konnte eine Mitarbeiterin der Tankstelle nicht nennen.

Die Hamburger Autofahrer sind empört.