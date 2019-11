Stadtgespraech

11:17 Uhr | 03.11.2019

Erste Weihnachtseinkäufe werden getätigt

Vierter verkaufsoffener Sonntag des Jahres

Heute findet zum vierten Mal in diesem Jahr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte am Sonntag in der Innenstadt, der Hafencity und an vielen weiteren Orten in Hamburg geöffnet. Unter dem Motto „Kunst und Kultur in der City“ soll Besuchern zusätzlich ein Kulturprogramm geboten werden. So wird beispielsweise im Levantehaus die Kunstinstallation „Bücherregen“ von Marcel Klöpner ausgestellt. Für den Handel ist dieser verkaufsoffene Sonntag der wichtigste, da in der Regel auch schon die ersten Weihnachtseinkäufe getätigt werden.