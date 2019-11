Politik

16:47 Uhr | 02.11.2019

Rund 250 Menschen demonstrieren in Hamburg

Solidarität mit Chile-Aufstand

Um auf die aktuelle politische Situation in Chile aufmerksam zu machen und sich solidarisch zu zeigen, haben heute in Hamburg rund 250 Menschen demonstriert. Unter dem Motto „Chile despertó – Chile ist erwacht“ zogen die Demonstranten vom Arrivati-Park bis zum Park Fiction. In dem südamerikanischen Land gehen seit Tagen zehntausende Menschen für grundlegende Reformen auf die Straßen. Dabei kam es immer wieder zu Krawallen. Die Regierung hat unterdessen den Notstand ausgerufen.