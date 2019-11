Blaulicht

18:02 Uhr | 01.11.2019

Einsatz durch fehlende Hydranten schwierig

Halle von Golf-Club abgebrannt

In der Nacht ist am Golf-Club Wendlohe bei Bönningstedt ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehrleute eintreffen, steht eine Lagerhalle schon komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte haben mit fehlenden Hydranten zu kämpfen. Die Brandursache ist weiterhin rätselhaft.