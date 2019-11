Blaulicht

12:48 Uhr | 01.11.2019

Kreislaufstillstand bei Festnahme

Mann stirbt nach Polizeiverfolgung

In Ahrensburg ist in der Nacht ein 55-jähriger Mann nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei gestorben. Wie Christian Braunwarth von der Staatsanwaltschaft Lübeck bekannt gab, soll sich der Mann einer Polizeikontrolle entzogen haben. Daraufhin verfolgten die Einsatzkräfte den Mann durch die Ahrensburger Innenstadt. Einer der Beamten stoppte den Flüchtigen mit einem Schuss in den Reifen des Flucht-Autos. Unter erheblichem Widerstand wurde der Mann festgenommen. Währenddessen erlitt der 55-Jährige einen Kreislaufstillstand. Der herbeigerufene Notarzt versuchte den Mann noch zu reanimieren. Ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.