16:59 Uhr | 31.10.2019

Baustellen sorgen für Verkehrsbehinderungen

ADAC warnt erneut vor Staus

Am Wochenende müssen sich Autofahrer erneut auf Staus und Behinderungen einstellen. Zahlreiche Baustellen behindern immer wieder den Verkehr auf Hamburgs Straßen. Besonders auf der A7 von Hannover in Richtung Hamburg und in den Großräumen Hamburg könnte es an diesem Wochenende eng werden. Der ADAC rät den Autofahrern, bei Möglichkeit auf alternative Routen auszuweichen.