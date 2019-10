Stadtgespraech

17:18 Uhr | 30.10.2019

Neues Portal „FAIR@Link“ für mehr Nachhaltigkeit

Neues Abfertigungssystem am Hamburg Airport

Der Hamburg Airport hat am Mittwoch ein neues Abfertigungssystem für Luftfracht offiziell in Betrieb genommen. Mit dem Portal „FAIR@Link“ wollen Airport, Spediteure, Abfertiger und der Zoll für mehr Nachhaltigkeit und Transparenz, sowie schnellere und effizientere Prozesse sorgen. Sie hoffen, dass sich in Zukunft weitere Unternehmen an dem cloud-basierten System beteiligen. Das kostenpflichtige „FAIR@Link“ wird in ähnlicher Form bereits am Frankfurter Flughafen betrieben und wurde in den letzten sechs Monaten von ausgewählten Unternehmen am Airport Hamburg getestet: Über das Portal können Spediteure Zeitfenster für die Anlieferung buchen. Daraus resultieren verkürzte Abfertigungs- und Wartezeiten, mehr Transparenz entlang der Transportkette und eine verbesserte Dokumentation, da die Daten nicht mehr neu erfasst werden müssen – was wiederum Fehler vermeidet und Zeit einspart. Darüber hinaus bereitet das System Export-Zollanmeldungen vor – ganz ohne Papierform – und sendet diese bei Einfahrt in den Zollamtsbezirk Hamburg-Flughafen elektronisch an den Zoll. Bisher staute es sich bei den Beamten besonders abends zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, dem wollen die Beteiligten so vorbeugen.