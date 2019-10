Stadtgespraech

15:44 Uhr | 30.10.2019

Giselher Schultz-Berndt löst Jürgen Bruns-Berentelg ab

Führungswechsel in der HafenCity GmbH

Der Geschäftsführer der HafenCity GmbH Jürgen Bruns-Berentelg wird abgelöst. In zwei Jahren geht der 68-jährige in den Ruhestand. Am 1. November 2021 übernimmt dann Andreas Kleinau den Vorsitz der HafenCity GmbH. Auch der zweite Geschäftsführer Giselher Schultz-Berndt wird sich Ende 2021 in Rente gehen, für ihn steht noch kein Nachfolger fest.