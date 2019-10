Politik

12:07 Uhr | 30.10.2019

Für Bürgerschaftswahl 2020

CDU beschließt Wahlprogramm

Die CDU Hamburg hat auf einem Programm-Parteitag ihr Wahlprogramm für die kommende Bürgerschaftswahl einstimmig beschlossen. Schwerpunkte liegen in den Themen Wirtschaft, Sicherheit und Bildung. Außerdem will sich die CDU für eine nachhaltige Wende in den Bereichen Wohnen und Mobilität einsetzen. Das Programm biete eine Alternative zum ideen- und mutlosen Verwalten des rot-grünen Senats, so Spitzenkandidat Marcus Weinberg. Dem Regieren von Rot-Grün über die Köpfe der Menschen hinweg wolle man ein Ende setzen.