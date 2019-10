Wirtschaft

30.10.2019

Beschäftigungsrekord mit über eine Million Personen

Positiver Rekord auf dem Arbeitsmarkt

Der Hamburger Arbeitsmarkt hat einen neuen Rekord zu verzeichnen. So sind erstmals mehr als eine Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Geknackt wurde die Marke bereits im August. Somit hat sich die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent erhöht. Arbeitslos sind in Hamburg aktuell rund 64.400 Menschen, was einer Quote von 6,1 Prozent entspricht.