Gesellschaft

18:34 Uhr | 29.10.2019

Wohnungswirtschaft: Markt nur in Teilen angespannt

Neue Studie zu Mietpreisen in Hamburg vorgestellt

Der Wohnungsmarkt in Hamburg ist angespannt, die Lage aber nicht dramatisch. Zu dieser Einschätzung kommt die Hamburger Wohnungswirtschaft. Laut einer neuen Studie im Auftrag aller wohnungswirtschaftlichen Verbände gibt es in Hamburg nach wie vor ausreichend Mietangebote zu realistischen Preisen. Die Studie errechnet für den Hamburger Mietwohnungsmarkt eine Netto-Kalt-Durchschnittsmiete von 8,21 Euro pro Quadratmeter. 70 Prozent der Hamburger Wohnungsmieten liegen laut der Studie zwischen 6,19 und 10,24 Euro pro Quadratmeter. Grundlage der Studienergebnisse sind Daten von rund 270.000 privaten, städtischen und genossenschaftlichen Mietwohnungen in Hamburg. Dabei berücksichtigt die Studie neben Neuvertragsmieten und Mieterhöhungen auch bestehende Mieten. Im Gegensatz zu anderen Studien seien die tatsächlich abgeschlossenen Mieten betrachtet worden und nicht die Angebotsmieten aus Immobilienportalen.