Blaulicht

16:35 Uhr | 29.10.2019

Mann verletzt sich selbst mit einem Messer

Großeinsatz am Landgericht Hamburg

Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Verletzte vor dem Landgericht die Messerstiche wohl selbst zugeführt. Das hat der Sprecher des Oberlandesgerichts gegenüber Hamburg1 bestätigt. So sei der Verletzte offenbar ein Anwalt des Gerichts. Gegen ihn läuft ein Verfahren. Heute sollte seine Berufung geprüft werden. In der Vergangenheit ist der Geschädigte offenbar schon öfter verhaltensauffällig gewesen. Die Ermittlungen der Polizei laufen allerdings weiter an.