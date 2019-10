Sport

14:48 Uhr | 29.10.2019

Pollersbeck erstmals seit Mai im Kader

Neuauflage im Pokal: HSV empfängt Stuttgart

Der DFB-Pokal war für den Hamburger SV in der vergangenen Saison ein gutes Pflaster. Erst im Halbfinale war gegen den Erstligisten RB Leipzig Schluss. Rund fünf Millionen Euro haben die Rothosen dadurch eingenommen. Ein Sieg in der zweiten Runde heute Abend würde rund 700.000 in die Kassen spülen. Der Gegner heißt wie schon am Sonnabend VfB Stuttgart. Unser Reporter Sören Gerhardt fasst die Lage vor Ort zusammen.