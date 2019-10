Blaulicht

14:08 Uhr | 29.10.2019

Ermittlungen insbesondere wegen Drogenhandels

Rund 250 Polizeieinsätze am Jungfernstieg

Die Hamburger Polizei musste in diesem Jahr bereits knapp 250-mal zum Bahnhof Jungfernstieg ausrücken. Das geht aus der Senatsantwort auf eine kleine Anfrage der CDU hervor. Nur am Hauptbahnhof hat es mit knapp 650 Einsätzen mehr gegeben. Knapp 160 der Einsätze am Jungfernstieg waren im S-Bahn-Bereich. Insbesondere der Drogenhandel stand dabei im Fokus der Ermittlungen.