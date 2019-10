Stadtgespraech

12:42 Uhr | 29.10.2019

Einwohnerverein St. Georg startet Unterschriftenaktion

Drohende Wochenmarktschließung

Der Einwohnerverein St. Georg hat heute mit einer Unterschriftenaktion gegen die drohende Schließung des Wochenmarktes auf dem Carl-von-Ossietzky-Markt an der Langen Reihe begonnen. Bereits letzte Woche hatten Anwohner gegen die möglichen Schließungung von ingesamt 4 Wochenmärkten in Hamburg Mitte protestiert. Neben St. Georg stehen auch die Märkte in Finkenwerder, Rothenburgsort und Hamm aufgrund von mangelnder Kostendeckung vor dem Aus. Der Einwohnerverein betont die Wichtigkeit von Wochenmärkten - besonders in Zeiten von nachhaltigkeitsorientiertem Einkaufen.