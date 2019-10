Stadtgespraech

10:27 Uhr | 29.10.2019

Tiere sollen von der Straße geholt werden

Verein hilft Tauben in Not

Lästige Plage oder missverstandene Kreaturen? Der Verein Hamburger Stadttauben e.V. kümmert sich um Tauben in Not - und will die Tiere dauerhaft von der Straße holen. Die Tierfreunde betreiben mehrere Taubenschläge, unter anderem einen für behinderte Stadttauben.