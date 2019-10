Politik

15:58 Uhr | 28.10.2019

Überlebender sagt im Stutthof-Prozess aus

Erste Zeitzeugenaussage

Im Prozess gegen den ehemaligen KZ Wachmann Bruno D. hat heute zum ersten Mal ein Überlebender aus dem KZ Stutthof ausgesagt. Der aus Polen stammende Zeitzeuge war in einer Lederwerkstatt tätig und mit seinem älteren Bruder im Mai 1944 nach Stutthof gekommen. Dort gehörte er einer Sondergruppe an, die geimpft aber nicht umgebracht wurde. Der Nebenkläger lebte Ende 1944 auf einer Krankenstation und musste zusehen, wie die anderen Häftlinge vergast wurden. Nach dem heutigen vierten Prozesstag geht es am Mittwoch weiter, dann wird der damalige Insasse erneut über die Zustände berichten.