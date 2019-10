Stadtgespraech

13:36 Uhr | 28.10.2019

Bisher knapp 480 Beseitigungen

Graffiti in Hamburg

Die Zahl der von der Stadtreinigung entfernten Graffiti ist in diesem Jahr gestiegen. Knapp 480 mal mussten Malereien beseitigt werden. Gleichzeitig ist die Gesamtzahl der Graffiti in Hamburg im Vergleich zu 2018 nahezu gleich geblieben. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU hervor. So waren es bis September dieses Jahres über 2400. Sechs mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Graffiti sind auf St. Pauli.