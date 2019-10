Gesellschaft

13:07 Uhr | 28.10.2019

Rund 780 Schlafplätze für Obdachlose

Winternotprogramm startet am Freitag

Ab kommenden Freitag startet in Hamburg wieder das Winternotprogramm für Obdachlose. Rund 780 Schlafplätze sowie ein umfangreiches Beratungsangebot stehen dann bis Ende März 2020 nach derzeitiger Planung jede Nacht zur Verfügung. Geöffnet haben die Unterkünfte von 17 Uhr bis 9:30 Uhr. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Bus-Shuttle zu den jeweiligen Unterkünften geben. Aktuell leben rund 2000 Obdachlose in Hamburg.