Gesellschaft

10:41 Uhr | 28.10.2019

Entsprechender Antrag eingereicht

WLAN-Ausbau in Pflegeheimen gefordert

SPD und Grüne wollen den Ausbau von WLAN-Netzen in Pflegeheimen vorantreiben. Ein entsprechender Antrag wurde in der Bürgerschaft eingereicht. Laut den Regierungsfraktionen sei das Internet gerade für eingeschränkte Personen eine große Chance, weiterhin am Weltgeschehen teilzunehmen und z.B. mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Der Senat wird aufgefordert, das WLAN in Pflegeheimen zum Standard werden zu lassen.