Blaulicht

07:18 Uhr | 28.10.2019

Aktivisten in Gewahrsam genommen

Baumbesetzung im Vollhöfner Wald beendet

Die Baumbesetzung im Vollhöfner Wald ist beendet. Die Aktivisten haben am Sonntagnachmittag ihre Hängematten in den Bäumen verlassen. Alle sechs Besetzer wurden in Polizeigewahrsam genommen. Bereits am Donnerstag wurden mehrere Aktivisten abgeführt. Das Waldgebiet gehört offiziell der HPA und könnte für den Ausbau von Logistikflächen abgeholzt werden. Die Aktivisten fordern eine Erklärung des Bereichs zum Naturschutzgebiet.