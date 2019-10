Stadtgespraech

06:07 Uhr | 28.10.2019

Mehr Besucher als 2018

Positives Fazit der "Hamburg Boat Show"

Rund 27.500 Besucher haben an der „Hamburg Boat Show“ in den Messehallen teilgenommen. Das sind knapp 1.000 mehr als im Vorjahr. Die erwarteten 30.000 wurden damit jedoch nicht erfüllt. „Wir können insgesamt ein sehr positives Fazit ziehen.“ so Torsten Conradi, Veranstalter der Messe. Auch im kommenden Jahr wird die „Hamburg Boat Show“ mit knapp 300 Ausstellern in den Messehallen stattfinden.