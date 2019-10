Gesellschaft

14:46 Uhr | 27.10.2019

Das fordern SPD und Grüne

Antisemitismus-Beauftragter für Hamburg

Hamburg soll künftig einen Antisemitismus Beauftragten bekommen. Nach Medienberichten fordern das SPD und Grüne gemeinsam in einem Bürgerschaftsantrag. Einen Antisemitismus Beauftragten gibt es bereits sowohl im Bund, als auch in 14 Bundesländern. Er soll im ständigen Austausch mit der jüdischen Gemeinde stehen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus entwickeln. Am 06. November soll der Antrag in der Hamburgischen Bürgerschaft behandelt werden, noch vor der Bürgerschaftswahl 2020 soll der Posten besetzt sein.