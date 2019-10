Politik

14:13 Uhr | 27.10.2019

Für die Bürgerschaftswahlen 2020

FDP beschließt Wahlprogramm

Die FDP hat ihr Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahlen 2020 im Bürgerhaus in Wilhelmsburg einstimmig verabschiedet. Darin enthalten sind unter anderem Maßnahmen für eine verlässliche Wirtschaftspolitik, technische Innovationen für den Klimaschutz und für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels strebt bei der Wahl ein zweistelliges Ergebnis und eine Beteiligung bei der nächsten Regierung an. Am 23. Februar 2020 finden in Hamburg die Bürgerschaftswahlen statt.