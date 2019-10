Gesellschaft

16:40 Uhr | 26.10.2019

Rund 300 Teilnehmer

Demonstration gegen Militäreinsatz in Syrien

Am S-Bahnhof Sternschanze haben am Samstag 300 Menschen gegen einen Militäreinsatz der Türkei in Nord- und Ostsyrien demonstriert. Das Bündnis „Hamburg für Rojava“ fordert unter anderem den sofortigen Abzug des türkischen Militärs und ein sofortiges Ende der deutscher Rüstungsexporte an die Türkei. Die Spitzenkandidatin der Hamburger Linken, Cansu Özdemir, kritisierte dabei das Verhalten der Bundesregierung. Für die Demonstration angemeldet waren ursprünglich 2.000 Menschen.