Gesellschaft

18:15 Uhr | 25.10.2019

Baubeginn voraussichtlich 2022

Neues Wohnquartier im Zentrum der Elbinsel

Nach der Inbetriebnahme der neuen B75 in Wilhelmsburg soll nun ein Teil der alten Wilhelmsburger Reichsstraße zurückgebaut werden, damit dort neue Wohnquartiere entstehen können. Im Zentrum der Elbinsel sehen die Pläne der IBA Hamburg auch neue Fuß- und Radwege vor. Insgesamt sollen in den vier neuen Quartieren in den nächsten Jahren rund 5400 Wohnungen im sogenannten Hamburger Drittelmix, gefördert, freifinanziert und Eigentum, entstehen. Nach der Aufstellung des Bebauungsplans durch den Bezirk Hamburg-Mitte können die ersten Gebäude in den drei großen neuen Quartieren voraussichtlich ab 2022 gebaut werden.