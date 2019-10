Sport

17:47 Uhr | 25.10.2019

Finale am Sonntag

ESL One in Hamburg gestartet

An diesem Wochenende steht in der Barclaycard Arena wieder alles im Zeichen des E-Sports. Zehntausende Gaming-Fans werden die Großveranstaltung ESL One verfolgen, bei der mehrere Teams in Online Games wie Dota 2 gegeneinander antreten und um ein Preisgeld von bis zu 300.000 Dollar streiten. Das Finale am Sonntag werden weltweit sogar mehr Fans vor dem Bildschirm verfolgen, als das Champions-League Finale.