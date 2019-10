Blaulicht

17:48 Uhr | 25.10.2019

Polizei zersägt Aktivisten-Baumhaus

Räumung im Vollhöfner Wald geht weiter

Die Hängepartie im Vollhöfner Wald geht weiter. Nachdem die Hamburger Polizei gestern mit der Räumung des Waldstücks begonnen hat, hängen nun immer noch 6 Umwelt-Aktivisten in den Bäumen und so wie es aussieht wird das auch erstmal so bleiben, denn die Polizei kann die Demonstranten aus Sicherheitsgründen nicht raustragen.