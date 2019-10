Stadtgespraech

17:34 Uhr | 25.10.2019

Demonstranten ziehen von St. Pauli zum Rathaus

Fridays For Future blockiert Innenstadt

Ein Protest der „Fridays For Future“-Bewegung hat heute Teile der Hamburger Innenstadt blockiert. Die Demonstration unter dem Motto „Solidarität mit der Landtagswahl in Thüringen, für mehr Klimaschutz“ begann um 13.30 Uhr am Bahnhof St. Pauli. Von dort aus zogen die Klimaaktivisten unter Polizeibegleitung zum Rathausmarkt. Für den 29. November hat die Bewegung eine nächste Großdemonstration in Hamburg angekündigt.