Gesellschaft

17:12 Uhr | 25.10.2019

Angeklagter weiter befragt

Prozess gegen ehemaligen SS-Wachmann

Im Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im KZ-Stutthof ist der Angeklagte heute weiter befragt worden. Zum ersten Mal gab der 93-Jährige an, ihm sei irgendwann damals klar gewesen, dass die Menschen in den Gaskammern wohl nicht nur desinfiziert worden seien. Auch hätte er immer wieder Schreie aus den Kammern gehört. Weiter sagte er aber auch, dass er nichts näheres gewusst habe. Am Montag geht der Prozess weiter, dann wird ein ehemaliger KZ-Insasse aus Polen aussagen. Als SS-Wachmann wird dem Angeklagten die Beihilfe zum Mord in über 5000 Fällen vorgeworfen.