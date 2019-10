Blaulicht

15:07 Uhr | 25.10.2019

Polizei hält sich zurück

Baumbesetzer weiterhin im Vollhöfner Wald

Auch heute noch hängen mehrere der Aktivisten im Vollhöfner Wald in den Bäumen. Sie waren gestern, an Seilen gesichert, bis zu 20 Meter hoch in die Bäume geklettert um sich dem polizeilichen Zugriff zu entziehen. Die Polizei Hamburg hält sich derzeit zurück und beobachtet die Situation, da ein Einschreiten ein zu großes Risiko für Polizei und Aktivisten bedeuten würde. Die Baumbesetzer haben offenbar Proviant für mehrere Tage bei sich.