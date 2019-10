Kunst und Kultur

11:05 Uhr | 25.10.2019

Fotograf Konstantin Beck ausgezeichnet

Hamburg Marketing GmbH gewinnt PR-Bild Award

Mit dem Foto „Elbphilharmonie im Nebel“ hat die Hamburg Marketing GmbH den PR-Bild Award 2019 in der Kategorie „PR-Bild des Jahres Deutschland“ gewonnen. Das Motiv des Fotografen Konstantin Beck zeigt das Hamburger Wahrzeichen im Morgengrauen in dichtem Nebel. Der PR-Bild-Award ehrt herausragende Fotografien von Unternehmen, Organisationen und Agenturen in sechs Kategorien. Die Auszeichnung zeige die starke Wirkung der Elbphilharmonie als Bildmotiv und ihre Strahlkraft als Wahrzeichen für Hamburg und ganz Deutschland, so Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Marketing GmbH.

Foto: Hamburg Marketing GmbH / Konstantin Beck