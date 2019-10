Blaulicht

16:07 Uhr | 24.10.2019

Sozialbehörde zum Aktionstag gegen Ausbeutung

Hamburg duldet keine Ausbeutung

In Barmbek hat es am Morgen eine großangelegte Aktion gegen Ausbeutung von Wanderarbeitern und überhöhter Mieten gegeben. Rund 100 Beschäftigte von Landes- und Bundesbehörden, darunter auch die Hamburger Sozialbehörde, überprüften unter anderem ein Gebäude in der Humboldtstraße. Dort sollen mehrere Menschen aus Osteuropa unter unzumutbaren Bedingungen untergebracht sein. Zwei Personen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen.Außerdem wurde auch ein Objekt in Harburg durchsucht, auch hier bestand der Verdacht der Ausbeutung.