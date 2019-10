Verkehr

15:16 Uhr | 24.10.2019

Umleitung wird ausgeschildert

Sperrung der A7 am Wochenende

Am kommenden Wochenende wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Eidelstedt in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund dafür ist die Inbetriebnahme der zweiten Röhre des Lärmschutztunnels Schnelsen. Die Sperrung beginnt am Freitag, 22:00 Uhr und wird erst am Montag, 05:00 Uhr wieder aufgehoben. Die Verkehrsbehörde rät dazu, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen oder den Bereich großräumig zu umfahren. Eine Umleitung wird ausgeschildert.