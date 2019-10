Verkehr

12:01 Uhr | 23.10.2019

Zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße

Sperrung auf der Linie U1

Fahrgäste der Linie U1 müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen einstellen. Grund dafür ist eine Streckensperrung am Sonntag zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße. Zwischen 8 und 17 Uhr werden dort wichtige Bauarbeiten an den Gleisen durchgeführt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.