Verkehr

17:47 Uhr | 22.10.2019

15 Kilometer "Medientunnel" unterlaufen die A7

Baustelle in 20 Metern Tiefe

In Hamburgs Westen entsteht ein europaweit zukunftsweisendes Lärmschutzprojekt. Die Überdecklung der A7. In Schnelsen und Stellingen rollt der Verkehr bereits durch die neuen Lärmschutztunnel. Nur in Altona noch nicht. Doch auch dort laufen die vorbereitenden Maßnahmen auf Hochtouren. Damit der Bau pünktlich starten kann, müssen sämtliche Versorgungsleitungen unter die A7 wandern. Denn bisher sind diese an den Brücken angebracht. Für den Bau des Deckels müssen allerdings alle beteiligten Brücken weichen.