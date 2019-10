Stadtgespraech

13:25 Uhr | 22.10.2019

Reporterin Lilli Michaelsen ist für Sie vor Ort

Über 400 Trecker rollen durch Innenstadt

Eine Trecker-Demo hat am Vormittag die Hamburger Innenstadt lahmgelegt. Anlass ist das Agrar-Paket der Bundesregierung, gegen das Landwirte heute bundesweit demonstrieren. Allein in Hamburg nahmen über 400 Trecker an der Demonstration teil. Vom Gänsemarkt über den Jungfernstieg bis zur Möckebergstraße blockierten die Trecker die Straßen, im gesamten Stadtbereich kam es zu Verkehrsbehinderungen.