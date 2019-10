Politik

13:13 Uhr | 22.10.2019

Unter anderem KZ-Pflichtbesuche und Erinnerungskultur geplant

CDU fordert Strategie gegen Antisemitismus

Die Hamburger CDU will verpflichtende KZ-Besuche für Schüler einführen. In einem Antrag an die Bürgerschaft fordert die Partei eine Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus. Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle sehe die Partei dringenden Handlungsbedarf, auch weil Hamburg bisher keine eigene Strategie habe. Dazu gehöre eine Überprüfung der Sicherheitsstandards aller jüdischer Einrichtungen in Hamburg und die Schaffung eines Beauftragten gegen Antisemitismus. Zusätzlich zu den Pflichtbesuchen von KZ-Gedenkstätten wie in Neuengamme, möchte die Partei Erinnerungskultur und „Demokratieerziehung“ in der Schule stärken. Antisemitismus richte sich nicht nur gegen Juden, sondern sei auch ein Angriff auf uns alle, so CDU-Fraktionschef Trepoll. Der Antrag wird am 06. November in der Hamburger Bürgerschaft behandelt. Bereits morgen diskutieren die Abgeordneten in einer aktuellen Stunde zu dem Thema.