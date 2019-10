Stadtgespraech

12:00 Uhr | 22.10.2019

Bürgerschaft entscheidet über neues Bestattungsgesetz

Gemeinsame Bestattung mit dem Haustier

In Hamburg könnten Tierbesitzer künftig mit ihren Haustieren gemeinsam bestattet werden. Über einen entsprechenden Antrag berät morgen die Hamburgische Bürgerschaft. Demnach könnte die Asche eines Haustieres in der selben Grabstätte beigesetzt werden, in der später auch der Tierbesitzer selbst bestattet werden möchte. Ein ähnliches Modell gibt es aktuell schon in nahe Essen und Koblenz. Die Debatte über eine gemeinsame Bestattung mit Haustieren läuft in Hamburg bereits seit Jahren.