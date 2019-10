Verkehr

10:18 Uhr | 22.10.2019

31 weitere Leihstationen in Planung

Neue StadtRAD-Stationen für Hamburg

Hamburg bekommt 31 weitere StadtRad-Stationen. Unter anderem in Rahlstedt, Oldenfelde, beim Volksparkstadion oder Eidelstedt-Center. Das berichtet der NDR. So nutzten seit Jahresbeginn rund 2,3 Millionen Kunden ein StadtRad. Der Vorjahreswert ist damit überboten. Rund 222 Leihstationen gibt es in Hamburg derzeit.