17:41 Uhr | 21.10.2019

1.400 Wohnungen bis Ende 2021

Richtfest für Wohnquartier im Pergolenviertel

Es ist eines der Größten Bauprojekte derzeit in Hamburg. Das neue Pergolenviertel am Rande der City Nord. Bis Ende 2021 werden dort 1400 Wohnungen und Gewerbeflächen auf mehreren Baufeldern entstehen. Neben öffentlichen Grünflächen inmitten der Wohnanlagen spielt auch der Radverkehr in dem neuen Wohnquartier eine besondere Rolle.