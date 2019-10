Stadtgespraech

16:55 Uhr | 21.10.2019

Karo hat die Tipps der Woche für euch im Citykompass

Tickets zu gewinnen!

Die neue Woche steht vor der Tür und wie es sich für eine Metropole gehört, ist der Veranstaltungskalender in Hamburg prall gefüllt mit Event-Highlights. Das sind Karos Tipps für diese Woche: -Tom Walker -Dinner-Krimi im Steigenberger Hotel -Red Hot Chili Pipers -Museum Mindways 3D Ihr wollt am Gewinnspiel teilnehmen? Dann schickt uns eine Mail an citykompass@hamburg1.de oder teilt und kommentiert unseren Beitrag auf Facebook.