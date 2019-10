Gesellschaft

21.10.2019

Justizbehörde kündigt Offensive an

"hate speech" im Internet nimmt zu

Hasskriminalität im Internet nehmen immer mehr zu - oft beginnt es online und endet dann in realen Gewalttaten. Laut Justizbehörde wurden seit Jahresbeginn 136 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten der Hasskriminalität eröffnet. Der Großteil aus rassistischen Motiven. In 52 Fällen wurden die Taten im Internet begangen, die Dunkelziffer ist mumaßlich deutlich höher. Hamburgs Justizsenator Till Steffen kündigt nun eine Offensive gegen “hate Speech” an.