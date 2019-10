Kunst und Kultur

15:26 Uhr | 21.10.2019

Viele Hamburger Museen bieten buntes Programm

Freier Eintritt am Reformationstag

Am Reformationstag ist der Eintritt in viele Hamburger Museen auch in diesem Jahr wieder kostenfrei. Unter dem Hashtag #seeforfree bieten rund 30 Einrichtungen ein vielfältiges Programm rund um die Themen Geschichte, Kultur, Kunst und Gesellschaft an. Seit letztem Jahr gilt der Reformationstag in Hamburg als Feiertag, an dem eine Brücke zwischen allen religiösen und säkularen Weltanschauungen geschlagen werden soll.