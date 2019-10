Verkehr

13:57 Uhr | 21.10.2019

Insgesamt 53.000 Flüge in der Wintersaison 19/20 geplant

Winterflugplan des Airports startet Sonntag

Am kommenden Sonntag startet der neue Winterflugplan am Hamburg Airport. Pünktlich zur Zeitumstellung startet die Wintersaison 2019/2020, in der rund 60 Airlines über 130 Ski-, Sonnen- und Städteziele ansteuern. Insgesamt sind 53.000 Flüge geplant, das sind rund 330 Flüge pro Tag. Damit liegt das Streckenangebot ab Hamburg auf dem Niveau des Vorjahres.