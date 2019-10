Gesellschaft

09:01 Uhr | 21.10.2019

Durchschnittsnote lag bei 2,42

Zahl der Abiturienten leicht zurückgegangen

Die Zahl der Abiturienten in Hamburg ist leicht zurückgegangen. So haben in diesem Jahr 9.000 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur gemacht. Das entspricht rund 200 weniger als noch im vergangen Jahr und etwa 57,3 Prozent des ursprünglichen Jahrgangs. Die Durchschnittsnote des diesjährigen Abiturjahrgangs lag laut Schulbehörde insgesamt bei 2,42.